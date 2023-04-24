Обвиняемая в теракте в Петербурге Дарья Трепова заявила о сожалении

Обвиняемая в теракте в кафе на Университетской набережной в Петербурге Дарья Трепова заявила, что сожалеет о произошедшем.

Такое заявление девушка сделала тогда, когда следователь потребовал провести заседание суда в закрытом режиме. По словам следователя, материалы содержат тайну предварительного следствия.

Сама же Дарья возражала против закрытия заседания. Однако добавила, что в таком случае, хочет сказать, что «безумно сожалеет о произошедшем, каждый день молится о здоровье потерпевших».

После всё-таки было принято решение попросить публику покинуть зал заседаний. Позднее было принято решение оставить девушку в СИЗО.

Напомним, что само происшествие случилось 2 апреля. В заведении на Университетской набережной в Санкт-Петербурге военный корреспондент Владлен Татарский проводил свой творческий вечер. Девушка вручила ему статуэтку. После этого произошёл взрыв, в результате которого погиб сам Владлен Татарский, а также пострадали порядка 40 человек. Позднее президент России Владимир Путин принял решение о награждении Татарского Орденом Мужества посмертно.