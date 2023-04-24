В Петербурге 24 апреля стало самым теплым днем с начала года

Пускай хоть и один день, но в Петербурге всё-таки была по-настоящему весенняя погода. Как рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграмм канале, самым тёплым днём месяца стало 24 апреля.

По его словам к 10 часам утра в этот день воздух прогрелся до 18°. До этого лидером оставался предыдущий день – 23 апреля – в этот день температура воздуха составила 17,9°.

В тоже время синоптик отмечает, что сегодня, в понедельник, 24 апреля воздух может прогреться аж до 20° тепла. Но вот побить прежний рекорд, который был ранее поставлен в этот день, всё-таки не получится. По его словам, в 2000-м году температура воздуха 24 апреля поднялась до 25°. И это была самая высокая температура воздуха, которая наблюдалось в Петербурге в апреле.