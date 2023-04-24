Стилист Жутковская назвала самую актуальную обувь на весну 2023 года

Стилист Юлия Жутковская пояснила, какая обувь будет актуальна этой весной. По ее словам, в первую очередь обувь стоит выбирать исходя из своих же привычек. Например, те же кроссовки вполне впишутся в любой гардероб — и даже к платью.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она отметила, что, если ваша цель сделать образ более женственным, то стоит добавить яркие туфли на каблуке. Актуальны будут и любимые многими босоножки — но с квадратным носом.

Вполне можно обновить свой образ и парой сабо.

Ранее сообщалось, что пожалуй, Петербург уже совсем не удивишь драками в парадных, переулках, магазинах и на улицах. Да, к сожалению, это уже не больше, чем обыденность в современном мире. Но часто ли вы наблюдаете драки за возможность почитать? Да-да, и такое тоже бывает. Такая история произошла в одном из книжных магазинов Петербурга. Вот только не пиар ли эта ситуация?

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