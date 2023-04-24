В Петербурге произошло смертельное ДТП с каршеринговым автомобилем

Как сообщает министерство внутренних дел Петербурга, минувшие выходные не обошлись без дорожно-транспортных происшествий. Так, например, известно, что сейчас сотрудники полиции устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с каршеринговым автомобилем.

В своих социальных сетях министерство рассказывает, что все случилось в вечернее время 23 апреля на проспекте Стачек. Там водитель за рулём Volkswagen – 20 летний житель города Ростов-на-Дону – ехал в сторону улицы Швецова.

В какой-то момент он не смог справиться с управлением и наехал на поребрик слева. После этого машина опрокинулась.

Известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия скончался 20-летний житель Ставропольского края. Молодой человек получил травмы, которые не совместимы с жизнью. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.