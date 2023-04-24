В Невском районе произошёл пожар на балконе жилого дома

Воскресный вечер, 23 апреля, не обошелся без пожаров в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций, 23 апреля в 19:49 в ведомство поступило сообщение о том, что происходит пожар в Невском районе.

По имеющейся информации, возгорание произошло на улице Ткачей, в доме 68, корпус два. К месту происшествия сразу же выехали сотрудники ведомства – огнеборцы.

Как рассказывает пресс-служба ведомства, возгорание произошло в квартире-студии, а именно на балконе. Там происходило горение обстановки на площади два квадратных метра.

Уже в 20:12 пожар был ликвидирован. Как уточняют в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Петербурга, каких-либо сведений о пострадавших не поступало. К месту происшествия выезжали от МЧС три единицы специальной техники и 15 человек личного состава.