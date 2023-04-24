В Петербурге стартовал сезон полыхающей травы

Пожар в Красногвардейском районе Петербурга произошёл 23 апреля 2023 года. Как сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций города, сигнал о пожаре поступил 23 апреля в 15:26. Сигнал поступил из Красногвардейского района, с улицы Передовиков, дом шесть

В пресс-службе ведомства рассказывают, что к месту происшествия сразу же выехали огнеборцы. Они установили, что на открытой территории происходило горения травы на площади 100 квадратных метров.

Ликвидировать пожар удалось в 16:16. Какой-либо информации о том, что кто-то пострадал в ходе пожара, не приводится. Для того чтобы потушить пожар, к месту происшествия привлекались от МЧС две единицы специальной техники и 10 человек личного состава. О причинах произошедшего возгорания информации не сообщается, передает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций