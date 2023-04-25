Россиянка попыталась продать своего сына в другую семью за 300 тысяч

В Свердловской области жительница решила продать своего семилетнего сына в другую семью. Сумму сделки она оценила в 300 тысяч рублей. Вот только вместо денег она получила пять лет колонии.

Как говорят в пресс-службе следственного комитета, в конце июля прошлого года женщина выложила в социальных сетях объявление, что готова отдать своего семилетнего ребенка в другую семью.

В ведомстве уточнили, что с женщиной даже успела связаться потенциальная покупательница. Как оказалось, вопрос цены — 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Ленобласть продолжает поддерживать статус криминального региона. Увы, делается это вполне успешно. Так, по данным источника нашего издания, в полицию 24 апреля пришел мужчина. Он рассказал о крайне необычной находке в Троицком ручье на территории Александрийского парка. Если быть точнее, то отыскал он череп и кости.

дети общество Россия


 

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