В Петергофе прохожий заметил человеческие кости и череп в Троицком ручье

Ленобласть продолжает поддерживать статус криминального региона. Увы, делается это вполне успешно. Так, по данным источника нашего издания, в полицию 24 апреля пришел мужчина. Он рассказал о крайне необычной находке в Троицком ручье на территории Александрийского парка.

Он нашел костные останки неустановленного человека. К месту происшествия выехали правоохранительные органы. Они достали из воды череп, тазовую и берцовую кости.

Сейчас эти находки отправлены в морг, чтобы провести генетическую экспертизу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что , 24 апреля в Петербурге не обошлось без происшествий. Так, взрослый мужчина из-за замечания в адрес его собаки распылил перцовый баллончик в лицо шестилетней девочке. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.