На Кузнецовской улице Петербурга прорвало трубу с горячей водой

В Петербурге вновь прорвало трубу с горячим водоснабжением. На этот раз происшествие случилось на улице Кузнецовской. На фоне этого было ограничено движение транспорта от улицы Варшавской до Новоизмайловского проспекта, говорят в пресс-службе «Теплосетей Санкт-Петербурга».

Сотрудники ведомства отметили, что уже выехали специалисты, которые приступили к отключению трубопровода.

В зоне происшествия были припаркованы автомобили без видимых признаков повреждений. Весь реальный ущерб будет возмещён собственникам за счет страховки, говорят в компании, передает 78.ru.

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