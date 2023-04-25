В Ленобласти столкновение легковушки и грузовика привело к смерти ребенка

В ночь с 24 на 25 апреля вблизи Тосно Ленобласти произошло серьезное смертельное ДТП. Как рассказывает пресс-служба аварийно-спасательной службы, там столкнулись легковушка и грузовик.

Как итог, водитель и пассажиры отделались различными травмами, однако один все-таки скончался — несовершеннолетний ребенок. Медиков он не дождался. Само происшествие случилось на 646-м километре трассы М-10

Из-за сильного столкновения легковушку прилично смяло.

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