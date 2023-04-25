В Петербурге у директора школы и депутата Ирины Байковой проводят обыски

В Петербурге у директора школы №619 и депутата муниципального образования №21 Ирины Байковой правоохранительные органы проводят обыски. Об этом стало известно во вторник, 25 апреля.

По информации издания «Невские новости», на учебный процесс проводимые правоохранителями и следователями действия никоим образом не повлияли. В администрации Калининского района изданию подтвердили информацию об обысках.