В Петербурге у директора школы и депутата Ирины Байковой проводят обыски

В Петербурге у директора школы №619 и депутата муниципального образования №21 Ирины Байковой правоохранительные органы проводят обыски. Об этом стало известно во вторник, 25 апреля.
По информации издания «Невские новости», на учебный процесс проводимые правоохранителями и следователями действия никоим образом не повлияли. В администрации Калининского района изданию подтвердили информацию об обысках.
Добавим, что ранее Ирина Байкова дважды получала статус победителя конкурса на получении премии от правительства города «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт‑Петербурга» в 2012 и 2018 годах.
Ранее сообщалось, что в Петербурге вновь прорвало трубу с горячим водоснабжением. На этот раз происшествие случилось на улице Кузнецовской. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале.