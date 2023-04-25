Пугачева избавилась от своего замка в России

На фоне геополитической ситуации многие российские звезды покинули страну. Кто-то я уже высказывался по поводу происходящего, кто-то ушел со сцены молча. Так, например Алла Пугачёва переехала в Израиль

Конечно, у Примадонны, как минимум, была недвижимость на территории нашей страны. Судя по всему, возвращаться в страну артистка не собирается. Поэтому ничего не остается, кроме как избавляться от своих объектов.

Так, ее продюсер Сергей Дворцов в программе «Новые русские сенсации» на НТВ заявил, что объект был выставлен на продажу еще осенью прошлого года. Тогда уже нашелся покупатель, вот только Алла Пугачева не была готова отдать его за 700 миллионов. Торговались артистка и бизнесмен-покупатель всю осень, но до сделки дело не дошло.

На сегодняшний день особняк уже продан — за целый миллиард рублей. Имя покупателя не разглашается, но известно, что это бизнесмен, который вхож в семью артистки.