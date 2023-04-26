В Петербурге поймали дуэт карманников

Задержанный «карманник» изобличен в совершении серии краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Изначально в полицию поступил сигнал о краже телефона из кармана куртки в автобусе. В этот же день были задержаны двое мужчин, один из которых уже имел судимость за кражи в Москве.

B ходе расследования установлено, что криминальный дуэт давно «работает» в Петербурге и причастен еще к 5 подобным преступлениям. По всем из эпизодов завели уголовные дела по статье о краже.

Предполагается, что один мужчина крал телефоны, а второй сбывал их для продажи.

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