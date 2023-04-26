В Калининском районе открылось новое пожарное депо

В Калининском районе Петербурга на проспекте Луначарского появилась пожарно-спасательная часть. В штате сейчас 92 человека личного состава, а также три единицы специальной техники.

По имеющейся информации, состоялось торжественное открытие пожарно-спасательной части противопожарной службы Санкт-Петербурга по Калининскому району. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в социальных сетях.

На территории депо имеются пункты связи, учебный класс, караульное помещение, спортзал, кабинет психологической разгрузки, помещение сушки, гараж, а также другие помещения.

Это подразделение будет отвечать за защиту северо-востока Калининского района, части Красногвардейского района, а также жилого массива Девяткино. Благодаря появлению новой Пожарно-спасательной части заметно сократится время прибытия пожарных к месту вызова, говорят в пресс-службе города.

общество пожар санкт-петербург


 

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