Блиновская — все! Блогерша попалась на неуплате налогов и попыталась сбежать из страны

Заведено уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской. Причина – уклонение от уплаты налогов и легализации денежных средства в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Российской Федерации.

Как говорят ведомства, блогер использовала схему дробления бизнеса. Она занизила полученные доходы и не выплатила за 2019-й – 2021-й годы налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц. Общая сумма неоплаченных налогов – 918 миллионов рублей.

Сейчас она задержана правоохранительными органами. Её поймали при попытке пересечь границу страны на арендованном автомобиле. Как говорят следователи, у Блиновской были авиабилеты для вылета в другое государство.

Сейчас проводятся следственные действия. Также в рамках уголовного дела в офисе и по месту проживания подозреваемой проводятся обыски. Расследование продолжается.