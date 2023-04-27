Блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение

Блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Российской федерации в своих социальных сетях, а именно в телеграм-канале.

По имеющейся информации, Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании денег в особо крупном размере или иного имущества.

Сейчас женщина задержана, теперь следствие направит ходатайство в суд об избрании меры пресечения Блиновской.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что в офисе и дома у Елены Блиновской были проведены обыски. Саму блогершу поймали на границе, она пыталась ее пересечь на арендованном майбахе. Однако не успела этого сделать, правоохранительные органы остановили ее.