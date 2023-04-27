ФСБ вновь оказалась в санкционном списке США

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки заявило, что повторно внесло Федеральную службу безопасности Российской Федерации в санкционный список. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В министерстве финансов уточняют, что на этот раз ограничения введены за «неправомерное задержание американских граждан». Речь, предположительно, ведется о журналисте американской газеты «The Wall Street Journal» Эване Гершковиче.

Отметим, что ФСБ уже в четырех санкционных списках министерства финансов США: из-за обвинения в кибератаках, по закону «о противодействии противникам США» и из-за «вредоносной иностранной деятельности со стороны России».

Ранее сообщалось, что Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании денег в особо крупном размере или иного имущества.