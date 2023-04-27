В Ленобласти Суздальское озеро очистят от мусора

Прокуратура выехала с проверкой в поселок Шувалово Выборгского района. Причина — проверка водоема на предмет устранения незаконной свалки.

Как выяснилось в ходе проверки, на участке был целый склад мусора — от транспортных покрышек до строительных изделий, передает пресс-служба прокуратуры Петербурга и Ленобласти.

После проверки было принято решение подать иск в суд, чтобы потребовать убрать этот «склад» мусора. Суд Петербурга согласился с этим требованием. Теперь озеро должны очистить.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки заявило, что повторно внесло Федеральную службу безопасности Российской Федерации в санкционный список. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства. Подробнее об этой новости вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.