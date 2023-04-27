Около озера Софино найден мертвый человек без головы

В поселке Ефимовский вблизи озера Софино нашли тело мертвого человека. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах. По имеющейся информации, это было тело мужчины — и пролежал он здесь не один день.

К месту происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов после того, как поступил звонок от очевидца, связавшегося по номеру 112. Было зафиксировано, что у тела не было головы, а тело было с гнилостными изменениями. Эксперты заметили следы укусов животных на шее.

Следственным органам удалось установить личность умершего. Выяснилось, что этот мужчина пропал еще летом прошлого года.

Сейчас труп направили в морг, там специалисты установят причину смерти.

Ранее сообщалось, что прокуратура выехала с проверкой в поселок Шувалово Выборгского района. Причина — проверка водоема на предмет устранения незаконной свалки.

общество


 

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