В парках Петербурга стартовали рейды по запрету разжигания мангалов

В парках Петербурга начались рейды по соблюдению запрета разжигания мангалов. Об этом рассказали в комитете по вопросам правопорядка и безопасности. Увы, нарушителей сотрудники комитета уже начали находить.

В этот раз нарушителей правил безопасности искали в парках Авиаторов и Интернационалистов. Так, первых нарушителей нашли в Московском и Фрунзенском районах города. Отметим, что в этом случае словами «больше так не буду» не отделаться. Нарушителям придется выплатить штраф — от трех до пяти тысяч рублей.

В комментариях под постом комитета горожане стали делиться адресами, куда сотрудникам стоит заглянуть с проверками.