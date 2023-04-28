Петербуржцев временно не пустят на Дворцовую площадь

Ближайшие два дня на Дворцовую площадь жителями гостям Петербурга — ни ногой. Сейчас она будет перекрыта. Все дело в том, что здесь в течение двух дней байкеры будут открывать мотосезон.

С 29 апреля рядом с Дворцовой нельзя будет и припарковать свое авто. Поясняется, что 29 апреля там начнется фестиваль #мотоГТО, также запланирован и мотопарад, говорит «Дирекция по организации дорожного движения по Петербургу».

Так, например, движение на Дворцовой вдоль дома №4 не получится проехать до 6 утра 30 апреля. Также сообщается, что с 00.00 28 апреля до 18:00 29 апреля водителям запретят парковаться на участках Амбарной улицы и Миллионной улицы.

Ранее сообщалось, что в парках Петербурга начались рейды по соблюдению запрета разжигания мангалов. Об этом рассказали в комитете по вопросам правопорядка и безопасности