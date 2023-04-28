В Петербурге появился новый фонтанный маршрут

В Петербурге открыли новый маршрут, прогулка по которому позволит вам насладиться фонтанами, а также главными городскими достопримечательностями.

Как пишет издание Табло СМИ, протяженность маршрута достигает 15 километров . Уточняется, что этот маршрут в целом можно пройти примерно за три или четыре часа спокойной неспешной прогулки.

Кроме этого, у туристов будет возможность послушать аудиоэкскурсию, идя по этому маршруту. По пути можно остановиться возле самых важных достопримечательностей. На сегодняшний день это седьмой маршрут.

Также известно, что в Петербурге 22 апреля запустили 71-й городской фонтан. Ещё пять фонтанов начнут работать с 1 мая, уточняет издание.

Например, в Петергофе запустят знаменитый фонтан на Торговой площади. В Сестрорецке начнёт работать фонтан «Крестики-Нолики», говорят специалисты «Водоканала».

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