Жителям Петербурга предлагают летать в Челябинск три раза в сутки

Одна из российских авиакомпаний решила ввести больше рейсов между Петербургом и Челябинском. Уточняется, что авиакомпания хочет выйти на количество рейсов – до трёх раз в день.

Это планируется сделать в том числе за счёт появления новых рейсов в июне. Планируется, что дополнительные рейсы появятся по понедельникам, средам, пятницам, а также воскресеньям.

Сейчас улететь в Челябинск из Санкт-Петербурга можно ежедневно в 00:35 , а улететь обратно в 06:15.

Ранее мы рассказывали о том, какие есть самые дешёвые направления для отдыха за границей в 2023-м году. К ним относится Турция, Египет, Объединённые Арабские Эмираты. и Турцию можно улететь летом за 100 000 на двоих. Аналогично и с ОАЭ.

В тоже время на майские праздники цены сильно снижены. В общем и целом, стоимость путёвки по этим трём направлениям может составить от 80 000 руб. на двоих.