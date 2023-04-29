Сакура превратила Петербург в маленькую Японию

Жителей и гостей Санкт-Петербурга зазывают в Ботанический сад Петра Великого цветущей сакурой. Это таинственное азиатское растение распустило розовые цветочки и уже набрало кучу поклонников.

Самое раннее цветение сакуры в Санкт-Петербурге за последние десять лет зафиксировано 27 апреля. В 2023 году на 29 апреля цветение уже в процессе, так что это вполне можно считать особенностью.

Наравне с сакурой посетители сада могут насладиться видом и других красивых растений. Например, в дальней части Японского сада уже распустилась Тоямазакура — еще одно удивительное азиатское растение. Об этом сообщили в пресс-службе Ботанического сада.

Также с 29 апреля в Ботсаду стартовал «День подснежника». Маленькие белые цветочки превратили территорию сада в настоящую сказку.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в Большой пруд выпустили пару белых лебедей в День благоустройства.