В Большой пруд выпустили пару белых лебедей

Специалисты Ленинградского зоопарка выпустили в Большой пруд пару белых лебедей. Такая акция стала показателем памяти, ведь эти красивые птицы — символ вечности и бессмертия.

Птиц выпустили в пруд в День благоустройства, который прошел в городе в субботу, 29 апреля.

Лебеди будут жить в акватории Большого пруда в течение всего летнего периода. На открытую воду птиц выпускают регулярно. Такая традиция зародилась еще в конце 1960-годов и давно прочно вошла в жизнь местных жителей. Такой информацией поделились в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Пара лебедей будет радовать прохожих своим видом. Также птицы смогут насладиться мгновениями свободы.

Ранее сообщилось, что с жителями Санкт-Петербурга поделились уникальными фотографиями нерп и их домиков с высоты птичьего полета. Съемка проводилась с самолета, летящего над Ладогой.