Петербуржцы следят за нерпами с самолетов

В Ладожском озере обитают интересные животные — нерпы. Жителям Санкт-Петербурга показали тюленевидных существ с высоты птичьего полета.

Взрослых особей и питомцев нерп засняли во время полета над Ладогой на самолете. Совсем приблизиться к животным петербуржцам не удалось: авторы боялись спугнуть тюленей внушительным воздушным транспортом.

Снимками удивительного животного поделились петербуржцы в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте». В паблике отметили, что важно сообщать о встречах с нерпами, дабы сохранить их как вид. За это сейчас выступают местные активисты.

Приближаться к нерпам петербуржцам и туристам Ленинградской области не советуют. В целом это не так и просто: такие тюлени встречаются редко.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге проводится высадка кустов и деревьев для облагораживания территории.