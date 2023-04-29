Петербуржцы следят за нерпами с самолетов

В Ладожском озере обитают интересные животные — нерпы. Жителям Санкт-Петербурга показали тюленевидных существ с высоты птичьего полета.

Взрослых особей и питомцев нерп засняли во время полета над Ладогой на самолете. Совсем приблизиться к животным петербуржцам не удалось: авторы боялись спугнуть тюленей внушительным воздушным транспортом.

Снимками удивительного животного поделились петербуржцы в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте». В паблике отметили, что важно сообщать о встречах с нерпами, дабы сохранить их как вид. За это сейчас выступают местные активисты.

Приближаться к нерпам петербуржцам и туристам Ленинградской области не советуют. В целом это не так и просто: такие тюлени встречаются редко.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге проводится высадка кустов и деревьев для облагораживания территории.

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