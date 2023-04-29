Сосновку и Заневский парк засадят кустарниками

В Санкт-Петербурге продолжают озеленять парковые территории в попытках освежить город. В ближайшее время благородные кустарники и деревья планируют высадить в Сосновке и Заневском парке.

Оживлять столицу на Неве зеленью добровольцы будут в ходе акции День благоустройства. Петербуржцам придется поработать по городским паркам, скверам и бульварам. Дополнительно волонтеров привлекут к уборке территорий.

По данным пресс-службы правительства Санкт-Петербурга, к облагораживанию города приступили глобально. Параллельно с озеленением по всем районам пройдут субботники. В Пушкине планируют навести порядок на площадке для выгула и дрессировки животных.

Также весеннюю генеральную уборку проведут на скейт-площадке на Железнодорожной улице и в Пионерском парке. Отдельные участки города петербуржцы могут убрать по собственному желанию, договорившись с земляками.