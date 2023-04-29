Фонтаны в Петербурге наполнили водой после ремонта

В Санкт-Петербурге завершили реконструкцию ряда фонтанов. Сразу пять сооружений вновь начали работать в городе с субботы, 29 апреля.

Водой наполнили фонтаны на Московском проспекте, в Тургеневском переулке, на Шпалерной улице, на улице Севастьянова и на Благодатной улице. Атмосферные сооружения уже весь день радуют прохожих.

Сейчас в городе массово ремонтируют фонтаны. Множество из них появились в столице на Неве в период с 1950 по 2000 годы и уже нуждаются в серьезном обновлении. Об этом сообщили в пресс-службе водоканала Санкт-Петербурга.

На некоторых объектах сотрудники ответственной организации уже заменили чаши и провели внешние сети водоснабжения. Также на участках обновили газон, чтобы тот своим видом не портил общую картинку, а только дополнял ее.

Дальше подобные работы в Петербурге продолжатся.