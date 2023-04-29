Гостей Ленинградского зоопарка начнут выгонять из заведения позже

В Санкт-Петербург окончательно пришло относительно теплое и светлое время года. Об этом свидетельствуют изменения в режиме работы некоторых заведений города.

Уже с понедельника, 1 мая, Ленинградский зоопарк переходит на летнее расписание. Теперь петербуржцы и гости культурной столицы России смогут наблюдать за животными на час дольше. Закрытие зоопарка сдвинут с 20:00 до 21:00.

При этом, по данным пресс-службы заведения, открываться зоопарк будет в прежнее время. Посещение доступно с 10:00, как и зимой.

Чтобы привлечь в зоопарк больше посетителей, 1 мая здесь проведут программу «Сообщение для общения». В ее рамках гостей жду мастер-классы, квесты и кормления удивительных животных.

Ранее сообщалось, что сотрудники Ленинградского зоопарка выпустили в Большой пруд пару белых лебедей в рамках акции.