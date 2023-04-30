В Петербурге на перекрестке столкнулись троллейбусы

Два троллейбуса «поцеловались» в Санкт-Петербурге на перекрестке Ветеранов — Солдата Корзуна. Один из пассажирских транспортов не рассчитал расстояние и влетел в своего коллегу.

По словам петербуржцев, аварии с участием троллейбусов в городе уже давно никого не удивляют: слишком часто они стали случаться. Об этом рассказали очевидцы случившегося в группе «‎ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»‎ в социальной сети «ВКонтакте».

Кто-то из комментаторов утверждает, что причина ДТП — привычка водителей троллейбусов останавливаться в миллиметре от других машин. Другие считают, что в этот раз авария правда была серьезной, и троллейбус «влетел конкретно».

Пока разбирательство по факту случившегося продолжается. Официальные виновники еще не были названы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на городских дорогах в воскресенье дважды вспыхнули автомобили.