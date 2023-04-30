Россиянам раскрыли методы борьбы с Wi-Fi-вампирами

Если интернет в квартире стал работать совсем плохо, можно продолжить сетовать на оператора или проверить: вдруг скорость съедают находчивые соседи. Любители бесплатного Wi-Fi вполне могут «‎присосаться» к чужому трафику.

Такое действительно технически возможно. Современные диванные хакеры настолько продвинулись, что способны обойти даже сложные пароли, дабы получить желаемую халяву.

Почему это плохо?

В первую очередь, Wi-Fi-вампиры на самом деле могут забирать скорость интернета. Трафик будет расходоваться на большее количество устройств, так что посмотреть фильм без заиканий уже не удастся никому.

Вторая весомая проблема — деньги. Фактически «подсосы» в буквальном смысле воруют интернет: пользуются услугой, за которую не платят. Более того, если соседи совсем разыграются, вместе с трафиком они могут выйти на банковские данные и завладеть уже реальными деньгами. Об этом предупреждает телеграм-канал «Объясняем.рф».

Как найти Wi-Fi-вампиров?

Нужно вбить в адресную строку браузера IP-номер роутера, логин и пароль. Все необходимые данные указаны на специальной наклейке с обратной стороны устройства.

После входа в личный кабинет в разделе «Подключенные устройства» надо найти список девайсов, которые пользуются Wi-Fi. Из перечня исключаются собственные телефоны и ноутбуки и остаются те самые соседи-халявщики, из-за которых и возникают проблемы.

Что делать с «подсосами»?

Изначально стоит поменять пароль Wi-Fi в веб-сервисе и заново переподключить все свои устройства к интернету. Если чужие девайсы больше не значатся в списке, то все в порядке и можно жить дальше.

С соседями уже можно разбираться отдельно. Чаще всего, вопросы решаются простой беседой. В крайнем случае Wi-Fi делиться все же можно. Для этого существует функция «Гостевая сеть», которая поможет разделять интернет при сохранении его скорости. Здесь же можно договориться и о совместной оплате, чтобы все было честно.