Петербуржец из-за ошибки сайта «накликал» себе 172 тысячи рублей выигрыша

Кировский суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск о взыскании с местного жителя незаконного выигрыша в лотерею. Оказалось, что мужчина из-за сбоя сервиса получил 172 тысячи рублей приза, а не положенные 2 430 рублей.

Петербуржец зашел на сайт лотереи, чтобы получить деньги. После вывода своего приза, мужчина приметил, что кнопка «Получить выигрыш» оставалась активной. Он воспользовался ситуацией и «накликал» себе сразу 172 тысячи рублей.

Истцом против находчивого горожанина выступил оператор всероссийских государственных лотерей. Потерпевшая сторона требовала вернуть случайно ушедшие деньги. Счастливчик, которому они достались, на суд не явился, так что и опровергнуть прошение не смог.

По итогу требования оператора все же было решено удовлетворить. Нелегальный выигрыш будет взыскан с петербуржца. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.