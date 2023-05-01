Названы вредные привычки водителей, портящие авто

У всех из нас есть какие-либо привычки, которые так или иначе требуют того, чтобы от них избавились. Такие вредные привычки имеют и автомобилисты. Как пишет издание 110km, например, некоторые водители любят опираться на рычаг коробки передач. Вот только это излишняя нагрузка для него, а значит ни к чему хорошему это не приводит.

Есть и те, кто забывает вовремя заправить свое авто и ездит «на последнем издыхании». Это приводит к тому, что в баке скапливаются примеси, а на дне появляется осадок. Все это дело забивает фильтры.

Как уточняет издание SPEEDME.RU, есть и водители, которые уж больно сильно давят по тормозам. От этого могут перегреться колодки, а как итог, тормоза попросту откажут в самый неподходящий момент (а может ли он быть вообще подходящим?)

Также нельзя резко включать заднюю передачу до полной остановки автомобиля. «Механика» и «автомат» страдают в равной степени.