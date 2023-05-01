В Петербурге решили не разводить мосты в ночь на 2 мая

Разведение мостов — для кого-то романтично и повод для радости, ведь зрелище действительно впечатляющее. А для кого-то проблема, если вдруг осознал, что остался не на том берегу, ведь о разведении не знал или же забыл.

Ввиду этого напоминаем, что в ночь с 1 на 2 мая в связи с праздником Весны и Труда принято решение не разводить мосты. Об этом рассказали в пресс-службе правительства города в социальных сетях.

О том, когда мосты будут разводить, можно узнать на сайте и в социальных сетях «Мостотреста». Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут, учитывая актуальную информацию.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти отыскали еще три взрывчатки. Все они — вблизи ранее подорванной опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области. Сейчас сотрудники федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел региона осматривают территорию. Подробнее по этой теме вы можете прочесть по ссылке.