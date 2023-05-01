Еще три взрывчатки найдены в Гатчинском районе Ленобласти

В Ленобласти отыскали еще три взрывчатки. Все они — вблизи ранее подорванной опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области.

Сейчас сотрудники федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел региона осматривают территорию, пишет 78.ru, ссылаясь на свои источники.

Какой-либо информации о том, кто причастен к произошедшему и заведено ли уголовное дело ввиду этого — на данный момент не сообщается.

Ранее мы писали, что в Ленобласти правоохранители завели уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств. Дело заведено после подрыва опоры линии электропередачи (ЛЭП) на территории Сусанинского поселения Гатчинского района.

На месте происшествия также работают оперативные службы, которые выясняют, кто причастен к совершенному. Подробности вы можете прочесть по ссылке.