В Ленобласти после подрыва ЛЭП заведено уголовное дело по статье «Диверсия»

В Ленобласти правоохранители завели уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств. Дело заведено после подрыва опоры линии электропередачи (ЛЭП) на территории Сусанинского поселения Гатчинского района. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Александр Дрозденко.

По его словам, следователи сейчас делают все необходимое и возможное, чтобы выяснить, кто устроил диверсию, пишет Дрозденко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что оперативные службы ФСБ и МВД сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выявить преступников.

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