В Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности

Кажется, погода в Санкт-Петербурге совсем не хочет баловать весной жителей и гостей города. Сегодня, 1 мая, погодные условия в городе ухудшились.

Как итог, в Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности. Фактически, это означает потенциально опасную погоду.

В пресс-службе правительства города заявили, что особый режим будет действовать до 21:00 2 мая. Всё дело в том, что в городе бушует сильный ветер. Его порывы достигают 15 м/с.

В связи с этим правительство города просит водителей быть более осторожными, а по возможности и вовсе отказаться от использования личного автотранспорта. Ввиду плохой погоды возрастает риск дорожно-транспортных происшествий. Кроме этого, осторожность проявить стоит и пешеходам, отмечают в городской администрации.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус подметил, что сегодня температура воздуха не превысит +11° в Петербурге, а в Ленобласти – +12°. Погода будет облачная, но с прояснениями. Возможны кратковременные дожди.