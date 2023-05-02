В возрасте 59 лет умер модельер Валентин Юдашкин

Сегодня, 2 мая, стало известно, что скончался российский модельер Валентин Юдашкин. Об этом сообщила его супруга, передает Первый канал.

В октябре нынешнего года модельеру могло бы исполниться 60 лет.

Валентин Юдашкин — модельер с мировым именем. Многие отмечали, что он обладал безупречным чувством стиля, создавал настоящие произведения искусства — так отзывались об одежде, творцом которой он был.

Его показы всегда становились грандиозным событием в мире моды.

Ранее стало известно, что скончался еще один модельер — Вячеслав Зайцев. Он попал в московскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением ранее в воскресенье. Последние годы своей жизни он страдал от болезни Паркинсона. Зайцев был частично парализован, плохо говорил и не мог самостоятельно передвигаться.

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