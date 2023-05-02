Нейросети и здоровье знаменитостей: что больше всего тревожит жителей Петербурга

Все мы люди и порой переживаем из-за чего-либо. Сейчас времена довольно нестабильные для всего мира, а значит нарастание уровня тревожности вполне объяснимо. Так, опубликованы результаты «Национального индекса тревожностей КРОС» за I квартал 2023 года.

Поясним, что аналитики изучают тревожности россиян посредством просмотра тем в СМИ и социальных медиа. Так, из необычного, как оказалось, жителей Северной столицы очень взволновали темы :наступление нейросетей, подростковое сообщество ЧВК Редан и здоровье знаменитостей.

Кроме этого, петербуржцы тревожатся из-за хода СВО, возможных диверсий на территории страны, роста цен и дефицита товаров, падения уровня жизни. Также среди тревожностей горожан — слухи о новой волне мобилизации, взрывы бытового газа и износ импортной техники, дефицит запчастей.