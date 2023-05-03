В России запустили сезон охоты на инфоцыган

Ни для кого не секрет, что сейчас вовсю проверяют блогеров — в основном на предмет уплаты налогов. Так, сначала попались Лерчек и её муж, а недавно — Елена Блиновская.

В случае с последней, передает телеканал 360, уже дошло дело до домашнего ареста. Всем известную «марафонщицу» обвинили в неуплате налогов суммарно на 918 миллионов рублей.

Известно, что эту сумму она не заплатила в период с момента 2019 по 2021 годы. Когда об этом стало известно, женщина попыталась скрыться, уехать из страны. Однако её поймали прямо на границе. Более того, позднее были проведены обыски у неё дома, а также в офисах. Как сообщил следственный комитет Российской Федерации, она признала свою вину. Однако теперь под облаву налоговой попали и другие блогеры. Сейчас сотрудники следственных органов пройдутся по всем подозреваемым.