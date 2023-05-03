Коты, скафандры и невесты: самые обсуждаемые наряды с Met Gala

С Met Gala 2023 в Нью-Йорке прошло уже два дня, но наряды звезд продолжают обсуждать любители и эксперты. Практически каждый высказался о ростовом коте Джареда Лета, скафандре Рианны и Lil Nas X, который показался на камеры в трусах.

После стольких обсуждений все образы просто сливаются в один размытый: помнится, что на фэшн-аттракционе было много белого, синего, блестящего и странного. Чтобы укрепить модное событие 2023 в памяти, стоит пройтись по основным образам.

Главный фанат Карла Лагерфельда

Повесткой Met Gala нескромно заявили Карла Лагерфельда — немецкого модельера. Все наряды так или иначе касались этой персоны, при этом только один костюм однозначно выделился среди сотен прочих. Самым ярым фанатом законодателя мод можно смело назвать Джареда Лето, который пришел на вечер в мохнатом костюме кота модельера. Ему явно зачелся «плюсик в карму». ‎

Звездочка всех Met Gala

У многих обывателей Met Gala ассоциируется с Рианной: она каждый год приходит на вечер в чем-то шокирующем. В 2023 году певицу украсила клумба-скафандр Valentino.

Несмотря на вычурность наряда, Рианна все же осталась верна себе — титул королевы своей индустрии ей придавал масштабный шлейф и белые перчатки. Кто-то даже отметил, что девушка похожа на настоящую невесту.

Не обошлось и без обнаженки

Обычно образами с минимальным количеством одежды на Met Gala демонстрирует Эмили Ратаковски, но в этом году всех поразил Lil Nas X. Рэпер прошелся по ковровой дорожке в тонированных трусах и стразиках. Его смелости явно можно было позавидовать.

А что по классике?

Met Gala — то место, куда звезды могут заявиться в самых откровенных нарядах и нагуляться в них на целый год вперед. Но и здесь нашлись скромники. Наряды Энн Хэтэуэй, Флоренс Пью и Марго Робби вполне можно назвать самыми спокойными, учитывая общую повестку. Кристен Стюарт тоже осталась верна себе: пришла на вечер в черно-белом костюме.

Трансляцию с Met Gala вел журнал Vogue на youtube. На кадрах можно рассмотреть каждый из нарядов. Любителям моды явно стоит пролистать костюмы: точно найдется, что обсудить с друзьями. А, может, кто-то решит позаимствовать идею образа для повседневности: почему бы не выйти на работу в юбке поверх джинс, как A$AP Rocky?