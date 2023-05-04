Военная машина врезалась в отбойник на КАД

В Санкт-Петербурге в четверг днем, 4 мая, на Кольцевой Автомобильной дороге (КАД) случилось ДТП с участием военной машины. Об этом рассказали очевидцы случившейся аварии в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Характерный военный транспорт врезался в отбойник. Это произошло на 83-м километре внешней стороны КАД.

Пока автомобиль просто стоит. На место дорожной аварии еще не приехали специалисты из правоохранительных органов: их здесь пока только ожидают.

Движение на указанном участке дороги затруднено, но не перекрыто. Сейчас проезд доступен для всех желающих, но придется быть крайне аккуратными, чтобы не задеть военную машину у отбойника.

Ранее сообщалось, что шесть электричек до Санкт-Петербурга из Белоострова задержались из-за поджога на Октябрьской железной дороге.