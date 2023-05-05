Искусственный интеллект отобрал работу у автозаводчан

Пожалуй, рассуждения о том, заменит ли искусственный интеллект когда-либо человека — тема вечная, а для многих еще и страшная. Так или иначе мы нередко видим информацию о том, что в той или иной сфере робот стал выполнять работу вместо сотрудника. Чаще всего речь идет об автоматизации какого-то муторного процесса.

Так, на заводе BMW в Регенсбурге тоже теперь трудится робот — он выявляет дефекты окраски, которые после исправляют роботы. Как пишет 110km, в общем и целом робот вполне справляется со своей работой. Однако очевидно, что и он в совершенстве с этим справиться не может.

Например, пока для него сложная задача справиться с краями кузова автомобиля и краями кузовных панелей, примыкающих одна к другой.

Ранее сообщалось, что родился в рубашке — так часто говорят про тех, кто каким-то чудом выживает даже в самых безумных и страшных происшествиях. Так случилось и с полицейским, который вел свое обычное дежурство в США.