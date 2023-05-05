Полицейский обманул смерть в ДТП с неуправляемым BMW

Родился в рубашке — так часто говорят про тех, кто каким-то чудом выживает даже в самых безумных и страшных происшествиях. Так случилось и с полицейским, который вел свое обычное дежурство в США.

В сети распространилось видео с инцидентом на автодороге в округе Фэрфакс. Там инспектор остановил черный седан BMW 7-Series. Он вел разговор с водителем через открытое окно.

В один момент на встречной полосе на большой скорости вылетает BMW M3 (F80), пишет 110km.

Очевидно, что водитель никак не может вписаться в поворот, резко жмет по тормозам, пересекает боком разделительный газон, но все-таки влетает в припаркованный BMW 7-Series.

К счастью, в один момент инспектор заметил приближающуюся опасность, но почему-то принял решение не перепрыгнуть за ограждение, а отбежать назад. Тем не менее это его спасло, в то время как BMW M3 отрикошетила от BMW 7-Series и врезалась в полицейский автомобиль.