Из-за эротической фотосессии на могиле Горшка в Петербурге завели уголовное дело

Заведено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения после провокационной «фотосессии» на могиле основателя группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают РИА Новости.

По имеющейся информации, проверку полиция провела после заявления местной жительницы. Вдова Ольга Горшенёва в своих социальных сетях написала, что этот инцидент случился на могиле ее бывшего мужа.

Как уточняет издание, в ночь на 1 мая девушка с ником в соцсетях «Алевтина Фальковски» пришла на кладбище и устроила фотосессию на месте захоронения Горшенёва.