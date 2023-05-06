В Ленобласти сгорел памятник архитектуры

В Ленобласти в поселке Павлово произошел пожар, в результате которого сгорел памятник архитектуры. Речь идет об историческом доме Орбели. Сейчас прокуратура региона подключилась к делу и начала проверку.

Все случилось накануне — 5 мая. В Ленобласти загорелся дом Орбели, который входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Научный городок ученого-физиолога И. П. Павлова».

Как передает издание Табло СМИ, теперь местная прокуратура проводит проверку из-за произошедшего пожара. О причинах произошедшего на данный момент ничего неизвестно.

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