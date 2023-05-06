Арестован начальник Северо-Западного акцизного таможенного поста

Замначальника таможни, начальник Северо-Западного акцизного таможенного поста Центральной акцизной таможни Геннадий Голубев арестован. Его подозревают в получении взятки . Об этом информирует пресс-служба управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас в отношении Геннадия Голубева заведено уголовное дело. По имеющимся данным, он использовал свое служебное положение, регулярно получал взятки от различных юридических лиц. Деньги предоставлялись за общее покровительство и ускорение таможенных процедур.

Ранее сообщалось, что жителям Северной столицы предложили немного пофантазировать и подумать: кого они хотели бы видеть в качестве своего начальства? Выбирать нужно было между героями фильмов. Рассказываем, в пользу кого проголосовали жители города на Неве. Среди вариантов ответов были и Тони Старк, и Людмила Прокофьевна.

взятки петербург таможня


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Арестован начальник Северо-Западного акцизного таможенного поста
Штирлиц, Старк и Доктор Хаус: петербуржцы рассказали, кого хотели бы видеть ...
В Ленобласти сгорел памятник архитектуры
Из-за эротической фотосессии на могиле Горшка в Петербурге завели уголовное дело
Минздрав хочет жестче ограничить продажу крепкого алкоголя
Концерт певца Валерия Меладзе в Петербурге отменили
«Серебряный кит» снова выставили на продажу
«Лучи Победы» зажглись в Петербурге в ночь с 5 на 6 мая