Арестован начальник Северо-Западного акцизного таможенного поста

Замначальника таможни, начальник Северо-Западного акцизного таможенного поста Центральной акцизной таможни Геннадий Голубев арестован. Его подозревают в получении взятки . Об этом информирует пресс-служба управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас в отношении Геннадия Голубева заведено уголовное дело. По имеющимся данным, он использовал свое служебное положение, регулярно получал взятки от различных юридических лиц. Деньги предоставлялись за общее покровительство и ускорение таможенных процедур.

Ранее сообщалось, что жителям Северной столицы предложили немного пофантазировать и подумать: кого они хотели бы видеть в качестве своего начальства? Выбирать нужно было между героями фильмов. Рассказываем, в пользу кого проголосовали жители города на Неве. Среди вариантов ответов были и Тони Старк, и Людмила Прокофьевна.