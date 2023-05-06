Штирлиц, Старк и Доктор Хаус: петербуржцы рассказали, кого хотели бы видеть начальником

Жителям Северной столицы предложили немного пофантазировать и подумать: кого они хотели бы видеть в качестве своего начальства? Выбирать нужно было между героями фильмов.

Как оказалось, первое место разделили Глеб Жеглов из «Место встречи изменить нельзя» и Макс Отто фон Штирлиц из «Семнадцать мгновений весны». Далее в лидеры выбиваются Тони Старк из «Железного человека» и Доктор Хаус из одноименного сериала.

Не прочь сделать своим начальством петербуржцы также Людмилу Калугину из «Служебного романа», Шерлока Холмса и Бэтмена из одноименных экранизаций и Романа Шилова из «Ментовских войн».

Также в числе прочих называли Афоню, Дэдпула, Харли Квин, Марию Швецову из «Тайн следствия», Миранду Пристли из «Дьявол носит «Прада».

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