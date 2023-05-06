На улице Олеко Дунлича мужчина устроил разбой ради 40 тысяч и «Айфона»

Полиция задержала подозреваемого в разбое на улице Олеко Дундича. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Все случилось 5 мая в 03.35. В отделение полиции пришли два 18-летних жителя Северной столицы. Они утверждали, что 3 апреля вечером на улице Олеко Дундича незнакомый им мужчина по имени Азиз начал угрожать им. Последний угрожал ножом и перцовым баллончиком.

Он отобрал у них деньги в сумме 40 000 рублей, и «Айфон XR». Сумма ущерба 60 000 рублей. В этот же день — 5 мая — на Малой Балканской сотрудники полиции по горячим следам отыскали подозреваемого.

Это был 21-летний неработающий гражданин. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее сообщалось, что замначальника таможни, начальник Северо-Западного акцизного таможенного поста Центральной акцизной таможни Геннадий Голубев арестован. Его подозревают в получении взятки.