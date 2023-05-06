Роспотребнадзор дал разъяснения, почему двери МДТ опечатали

В Роспотребнадзоре рассказали, почему были опечатаны двери в Малый драматический театр в Санкт-Петербурге. Как оказалось, здание опечатали после того, как прокуратура города потребовала организовать проверку.
Предполагается, что причина проверки заключается в том, что были замечены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Протокол о временном запрете посещения помещения был выдан 5 мая, а далее по решению суда здание и опечатали. Сотрудники театра никак не прокомментировали закрытия на данный момент. Также как и нет информации о том, будут ли перенесены спектакли.
Также как и неизвестно, когда двери театра откроются, пишет телеканал «Санкт-Петербург».
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России думает над запретом на продажу алкоголя свыше 17,5 градусов с 20:00 до 11:00.